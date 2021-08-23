Стало известно, сколько стоит собрать первоклассника в школу в Карелии

Родителям из Карелии придется выложить более 18-19 тысяч рублей для того, чтобы отправить ребенка в первый класс.

В этом году в Карелии стоимость школьного набора для мальчиков выросла на 4,8%, для девочек — на 4,4%. Об этом информирует Карелиястат.

Собрать в первый класс девочку оказалось дороже, нежели мальчика. Так, школьная одежда и обувь для мальчика стоят 10112 рублей, для девочки — 10854 рубля. Форма для физкультуры на мальчика и на девочку, по оценке Карелиястата, стоит одинаково: 3814 рублей. Рюкзак и канцтовары также стоят одинаково для всех детей: 4490 рублей. Таким образом, полный школьный набор мальчика-первоклассника достигает в цене 18416 рублей. Набор для девочки — 19158 рублей.

Также Карелиястат назвал среднюю стоимость гаджетов. Так, средняя цена смартфона - чуть больше 11 тыс. рублей, ноутбука - 37 тыс. рублей, планшета - 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что парад первоклассников в Петрозаводске вновь не состоится из-за коронавируса.