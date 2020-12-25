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Стало известно, сколько в школ в Карелии закрыты на карантин и кто еще учится в обычном режиме

Новости. Общество
11:21, 26 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Оперштаб в Карелии дал информацию по карантинам в школах республики.

На текущий момент закрытыми на карантин из-за коронавируса остаются две школы: Сортавальская школа №7 и школа поселка Хаапалампи Сортавальского района.

Во всей республике 1-3 классы с 19 декабря находятся на каникулах.

4-11 классы в 87 школах Карелии работают очно. Это образовательные организации, в которых обучается до 300 человек, а в населенном пункте – спокойная эпидобстановка.

Кроме того, 4 коррекционные школы-интерната продолжают занятия в традиционной форме. Всего почти половина общеобразовательных учреждений работают в очном формате.

4-11 классы во всех остальных школах учатся в дистанционном режиме.

С 28 декабря согласно календарному учебному графику, утвержденному в каждой школе, 4-11 классы начнут выходить на плановые каникулы.

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