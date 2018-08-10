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Новости. Общество
20:20, 10 Августа 2018

Стало известно, сколько зарабатывает Ольга Бузова

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Любители считать чужие деньги выяснили, сколько их у Бузовой.

За два года после развода Ольга Бузова из скандальной участницы реалити-шоу "Дом-2" превратилась в королеву соцсетей и суперуспешную бизнес-вумен, пишет "Узнайвсе".

В прошлом году по просмотрам раздела "Сториз" своего инстаграм-аккаунта Бузова обогнала главную трендсеттершу и звезду Instagram, властительницу дум американку Ким Кардашьян. Удивительно, но свои страдания после измены мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, Бузова сумела монетизировать, да так лихо, что вокруг только диву дались.

Некоторое время назад она открыла в центре Москвы ресторан имени себя, в котором предлагает относительно недорогую еду, которую предлагает считать быстрой, но здоровой. Кроме того, Бузова анонсировала запуск криптовалюты и выкупила в Подмосковье целый хлебозавод.

Сколько зарабатывает Ольга Бузова, при этом оставалось тайной. Но по данным любопытных журналистов, только за один рекламный пост в Instagram она берет 300 тысяч рублей. Концерт Бузовой стоит полтора миллиона.

По версии Forbes, в год она зарабатывает около 3,9 миллиона долларов. В рублевом эквиваленте это около 257 миллионов рублей. Кроме концертов, рекламы и ресторана, доход ей приносит ведение шоу "Дом-2" и продажа одежды и бижутерии под собственной маркой.

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