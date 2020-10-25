Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой

Подсчитан гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову 3 млн долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тыс. долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 млн. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Sportekz.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.