Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Монетку, оставленную Тимуром Родригесом на счастье под Петрозаводском, украли (ФОТО) 7
Сегодня 10:46
Глава Карелии прошел по тропе здоровья по-скандинавски 10
Сегодня 10:06
Стали известны подробности ДТП, после которого пешеход был доставлен в БСМП Петрозаводска 3
Сегодня 09:41
Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии 2
Сегодня 13:46
В Карелии шесть пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии 1
Сегодня 09:53

Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой

Новости. Спорт
20:40, 25 Октября 2020
фото: © Josh Hedges / Contributor / UFC / Gettyimages.ru
Загрузка...

Подсчитан гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову 3 млн долларов, размер гонорара не зависел от результата поединка. Победа во втором раунде принесла российскому бойцу еще 90 тыс. долларов. В рублевом эквиваленте спортсмен заработал около 230 млн. Отмечается, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Sportekz.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»