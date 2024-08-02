Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в аварии с мотоциклом в Карелии

В Минздраве сообщили о состоянии мальчика, рукав одежды которого намотало на мотоцикл.
ДТП с десятилетним мальчиком произошло накануне, 2 августа, в поселке Найстенъярви на западе Карелии.
Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, в настоящее время ребенок находится в ДРБ в состоянии средней тяжести.
Напомним, во время езды на мотоцикле, которым управляла мама ребенка, рукав одежды мальчика намотало на колесо транспортного средства.
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