Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в аварии с мотоциклом в Карелии

В Минздраве сообщили о состоянии мальчика, рукав одежды которого намотало на мотоцикл.

ДТП с десятилетним мальчиком произошло накануне, 2 августа, в поселке Найстенъярви на западе Карелии.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, в настоящее время ребенок находится в ДРБ в состоянии средней тяжести.

Напомним, во время езды на мотоцикле, которым управляла мама ребенка, рукав одежды мальчика намотало на колесо транспортного средства.