Стало известно состояние жительницы Петрозаводска, упавшей с 8 этажа

Пострадавшая находится в реанимации, сообщили в БСМП Петрозаводска.

Как стало известно «Столице на Онего», женщина 1974 года рождения, которая 20 октября выпала из окна 8 этажа в Петрозаводске, на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, трагедия произошла 20 октября в доме №26а по улице Калинина. 47-летняя женщина упала с 8 этажа. Несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была госпитализирована.

В Следкоме Карелии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.