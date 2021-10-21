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В Петрозаводске выпавшую с 8 этажа женщину увезли в реанимацию

Новости. Происшествия
14:21, 21 Октября 2021
фото: © ТАСС / Владимир Смирнов

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В Петрозаводске 47-летняя женщина выпала из окна 8 этажа.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органов, 20 октября в 12.45 в доме №26а по улице Калинина произошла трагедия. Женщина 1974 года рождения выпала из окна 8 этажа.


Место трагедии. Фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

По информации пресс-службы БСМП, несмотря на многочисленные серьезные травмы, полученные при падении с высоты, женщина выжила и была доставлена в реанимацию. Она находится в сознании, состояние тяжелое.

В Следкоме Карелии сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Кир
2021-10-21 14:32:33
Бабы живучи. Желаю ей выздоровления.
Гость
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