Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников

Администрация Петрозаводска опубликовала список школ и закрепленные за ними территории.

Напомним, в этом году изменился порядок зачисления в первые классы. Чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая находится рядом со образовательным учреждением.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории. Для этого им потребуется предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях остаются свободные места.

Для родителей будущих первоклассников в мэрии работает горячая: 71-34-34.

Список школ можно найти здесь.