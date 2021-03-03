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Стало известно, в какие школы петрозаводчане должны отдать своих первоклассников

Новости. Общество
13:14, 04 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Администрация Петрозаводска опубликовала список школ и закрепленные за ними территории.

Напомним, в этом году изменился порядок зачисления в первые классы. Чтобы попасть в школу первоклассник должен проживать на территории, которая находится рядом со образовательным учреждением.

Приемная кампания в первые классы будет проходить с 1 апреля до 30 июня. В это время подать заявления в школу смогут родители, чьи дети проживают на закрепленной за организацией территории.  Для этого им потребуется предоставить справку о регистрации ребенка по месту жительства или о пребывании на данной территории.

Прием заявлений о зачислении детей, не проживающих рядом со школами, будет осуществляться с 6 июля по 5 сентября, если в учреждениях остаются свободные места.

Для родителей будущих первоклассников в мэрии работает горячая: 71-34-34.

Список школ можно найти здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-03-04 13:48:40
Сбацаю справку школа17, 30, Петровская... Дырянцам -скидка. :)
театральный критик
2021-03-04 14:02:06
David., а говоришь, что не диаспорнутый :) . Сейчас многие понесутся заключать липовые договоры аренды и за небольшое устное вознаграждение пристраиваться в любые школы. Рынок сам всё отрегулирует.
Слава
2021-03-04 13:39:32
Вновь "школьный бардак"!?! И который год???
врунофф
2021-03-04 13:25:37
Многие квартиры снимают мимо кассы. Так что справок не будет.
Гость
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