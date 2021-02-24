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Стало известно, в каких отраслях в Карелии у женщин зарплата больше, чем у мужчин

Новости. Общество
10:41, 25 Февраля 2021
фото: pixabay
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Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировала зарплатные ожидания претендентов на вакансии среди мужчин и женщин в Карелии, и насколько эти ожидания совпадают с реальностью.

В целом средняя зарплата на вакансиях для мужчин в Карелии составляет около 38 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем средняя предлагаемая зарплата для соискателей-женщин в регионе.

Однако в Карелии есть четыре профессиональные сферы, где работодатели, приглашая на собеседования соискателей-мужчин, как правило, предлагают им доход меньше или такой же, как и соискателям-женщинам.

Самый неожиданный результат дало исследование вакансий для рабочего персонала - в Карелии мужчинам готовы платить 37 тысяч рублей, а женщинам -  45 тысяч.

Подробнее о гендерных отличиях в зарплатах на предприятиях республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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