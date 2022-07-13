Стало известно, в каких странах принимают карту «Мир»

В платежной системе «Мир» рассказали, в каких странах работают ее карты.

Картами платежной системы «Мир» можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платежной системы, пишет РИА Новости.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги, снять деньги с карты „Мир“ в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами «Мир» также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.