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Стало известно, во сколько обходится охрана здания правительства Карелии

Новости. Общество
09:30, 21 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.

Не успел парламент Карелии приступить к обсуждению проекта регионального бюджета на 2022 год, а республиканское правительство объявило торги на охрану своих зданий под будущее финансирование. Точнее — не само правительство, а управление его делами, которое является государственным казенным учреждением Республики Карелия. На эти цели карельские чиновники готовы потратить в следующем году ни много ни мало 10 миллионов рублей — такова начальная стоимость торгов.

На первый взгляд, ничего особенного в том, что республиканские власти настолько озабочены охраной своих административных зданий, нет. В России сегодня под физической и пультовой охраной находятся даже детские сады. Однако общая сумма ассигнований, которые карельские чиновники готовы потратить на эти цели, превышает годовой бюджет многих сельских поселений, и получается, что охрана правительственных зданий обходится жителям республики дороже, чем зимнее содержание дорог в какой-нибудь лесной глубинке.

Подробнее об охране правительственных зданий и требованиях к тем, кто их охраняет, читайте в материале Валерия Поташова.

 

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Комментарии

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Козьма
2021-11-21 10:20:33
Пусть сами охраняют по графику , всёравно пользы для региона нет .
demari
2021-11-21 09:49:15
Как далеки они от народа .Как же они боятся за свою ...украденную власть .
Offff
2021-11-21 10:28:25
demari, Не обращай внимание , на этого помоечного . Он тут в роли , "деревенского дурачка" и ему это нравится . :)
кир
2021-11-21 10:18:28
demari, чего ноешь? Не голодаешь. Смуты не будет.
demari
2021-11-21 10:39:55
кир, Я не голодаю , потому что работаю . Ты не голодаешь , потому что, не заслуженно сидишь на шее налогоплательщиков. Охранники , не голодают , они, типа работают , ничего не производя , поэтому получают паек от власти . А смуты создаете вы ...сами того не осознавая )))
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