Стало известно, во сколько обходится охрана здания правительства Карелии

Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.

Не успел парламент Карелии приступить к обсуждению проекта регионального бюджета на 2022 год, а республиканское правительство объявило торги на охрану своих зданий под будущее финансирование. Точнее — не само правительство, а управление его делами, которое является государственным казенным учреждением Республики Карелия. На эти цели карельские чиновники готовы потратить в следующем году ни много ни мало 10 миллионов рублей — такова начальная стоимость торгов.

На первый взгляд, ничего особенного в том, что республиканские власти настолько озабочены охраной своих административных зданий, нет. В России сегодня под физической и пультовой охраной находятся даже детские сады. Однако общая сумма ассигнований, которые карельские чиновники готовы потратить на эти цели, превышает годовой бюджет многих сельских поселений, и получается, что охрана правительственных зданий обходится жителям республики дороже, чем зимнее содержание дорог в какой-нибудь лесной глубинке.

Подробнее об охране правительственных зданий и требованиях к тем, кто их охраняет, читайте в материале Валерия Поташова.