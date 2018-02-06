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Новости. Общество
13:13, 06 Февраля 2018

Стало известно, за сколько было куплено здание, которое принадлежит запрещенным в РФ "Свидетелям Иеговы"

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В городском суде Петрозаводска огласили сумму, за которую было куплено помещение, в котором находился филиал запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

"Пятого февраля 2018 года в адрес суда обратилось юридическое лицо по законодательству Королевства Норвегия "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные ходатайства. В заявлении указывается, что 8 января 1998 года заявитель на основании договора купли-продажи приобрел у ЗАО "СТМ" нежилую пристройку к зданию на пр. Первомайском, 52", - сказала судья Наталья Курчавова.

Как следует из материалов дела, организация "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" приобрело в 1998 году помещение в Петрозаводске за 150 тысяч долларов США. В апреле 2007 года помещение было пожертвовано карельскому филиалу религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ в 2017 году.

Петрозаводская организация принадлежащее помещение подарило финской организации Jehovan todistaja, утратив право на имущество в марте 2017 года.

В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года. Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

В прокуратуре считают, что организации заключили договор, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации "Свидетели Иеговы" с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-06 13:24:55
Баба Валя закон не сделала о запрете сделок с врагами России. Никуда она уже не годится. Учиться надо у Штатов, недотепы.
циник
2018-02-06 13:47:38
кир, "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов". Ужас какой. Джоан Роулинг повеяло. У Пиндостана и научились со всеми этими дарениями и пожертвованиями. Вывод один - отдать РПЦ. Для склада мощей святых. У них наверняка где то производство налажено их. Хе-хе-хе...
кир
2018-02-06 16:53:28
циник, там тоже есть креативные бездельники, которые приходят временами в лоно после ПетрГУ. Только бы не работать на отечество.
циник
2018-02-06 18:07:42
кир,
"Только бы не работать на отечество." Хе-хе-хе.. На очередную яхту Абрамовича, шубохранилище Якунина, домик с уточкой Медведева?
Да ну на хрен.
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