Стало известно, за сколько было куплено здание, которое принадлежит запрещенным в РФ "Свидетелям Иеговы"

В городском суде Петрозаводска огласили сумму, за которую было куплено помещение, в котором находился филиал запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

"Пятого февраля 2018 года в адрес суда обратилось юридическое лицо по законодательству Королевства Норвегия "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные ходатайства. В заявлении указывается, что 8 января 1998 года заявитель на основании договора купли-продажи приобрел у ЗАО "СТМ" нежилую пристройку к зданию на пр. Первомайском, 52", - сказала судья Наталья Курчавова.

Как следует из материалов дела, организация "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" приобрело в 1998 году помещение в Петрозаводске за 150 тысяч долларов США. В апреле 2007 года помещение было пожертвовано карельскому филиалу религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда РФ в 2017 году.

Петрозаводская организация принадлежащее помещение подарило финской организации Jehovan todistaja, утратив право на имущество в марте 2017 года.

В апреле 2017 года по решению Верховного суда России "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" и входящие в нее местные религиозные организации попали под ликвидацию, их деятельность запретили. Решение суда вступило в силу в июле 2017 года. Имущество по закону подлежит передаче в собственность государства.

В прокуратуре считают, что организации заключили договор, чтобы сохранить имущество в собственности Всемирной религиозной организации "Свидетели Иеговы" с целью возможного продолжения противоправной деятельности. Представители финской организации Свидетелей Иеговы (Jehovan todistaja) просят суд отказать в удовлетворении иска.