Стало известно, зачем Управлению капстроительства Карелии увеличат штаты

Управление капитального строительства Карелии получит дополнительно 24 млн рублей, в том числе, на увеличение своей штатной численности.

Это следует из поправок к бюджету Карелии на 2020 год, которые правительство внесло в парламент республики.

Проект поправок представила сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам министр финансов Елена Антошина. "В первую очередь, это Управление капитального строительства, которое находится во главе работы по реализации национальных проектов и реализации федеральной целевой программы по развитию Республики Карелия. Планируется увеличение дополнительной численности в данной организации", - пояснила Антошина. Какие еще государственные учреждения получат дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".