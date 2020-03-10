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Стало известно, зачем Управлению капстроительства Карелии увеличат штаты

Новости. Общество
12:28, 11 Марта 2020
фото: pixabay
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Управление капитального строительства Карелии получит дополнительно 24 млн рублей, в том числе, на увеличение своей штатной численности.

Это следует из поправок к бюджету Карелии на 2020 год, которые правительство внесло в парламент республики.

Проект поправок представила сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам министр финансов Елена Антошина.

"В первую очередь, это Управление капитального строительства, которое находится во главе работы по реализации национальных проектов и реализации федеральной целевой программы по развитию Республики Карелия. Планируется увеличение дополнительной численности в данной организации", - пояснила Антошина.

Какие еще государственные учреждения получат дополнительные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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Горожанин
2020-03-11 14:09:09
О каком конкретно национальном проекте речь?!
zanoza
2020-03-11 13:30:33
Ну если штат этого ведомства пополнится очередными приставами и кумовьями, тогда национальные проекты будут снова провалены, но уже обойдутся бюджету дороже на 24 млн.рублей.
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