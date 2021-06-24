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Стань частью Петрозаводска: прими участие в граффити-фестивале

Новости. Общество
15:32, 25 Июня 2021
фото: © instagram.com/vsplesk_splash

В Петрозаводске 26 июня состоится граффити-фестиваль на промышленной площадке на улице Зайцева около дома № 72.

В Петрозаводске 26 июня с 12 до 17 часов состоится граффити-фестиваль. Он пройдет на промышленной площадке на улице Зайцева около дома № 72. В будущем здесь появится новый жилой район — «TALOJARVI город у воды».

Подробнее о проекте «всплеск / splash» можно узнать здесь instagram.com/vsplesk_splash

В программе фестиваля:

12:00
В рамках фестиваля будет создана серия авторских работ от местных стрит-арт художников. Площадкой станет забор высотой 4,5 метра вдоль Соломенского шоссе. Работы будут 3 на 3 метра и по 40 баллонов краски от @loopcolorsrussia. Специально на фестиваль «всплеск / splash» приедет объединение из Санкт-Петербурга @effectgraff и сделает работу на самой строительной площадке, на одном из фасадов зданий.

14:00
У всех желающих будет возможность принять участие в ремонте остановки общественного транспорта на Заводской площади в формате тактического урбанизма. Такой формат благоустройства не предполагает конструктивных изменений, но позволяет быстро, недорого, своими руками улучшить внешний вид городских объектов.

15:00
Организаторы фестиваля приглашают заинтересованных жителей вместе с ними почистить, покрасить и восстановить деревянные стенки остановки, сделать удобную скамейку. А также сделаем несколько скамеек из паллет, которые поставим в сквере Вороний Наволок. Все материалы для работ будут предоставлены организаторами фестиваля.

17:00
За музыкальное настроение будет отвечать диджей Bolshoe Uho, который создаст летнюю атмосферу с помощью виниловых пластинок.

Летний бар — вода, домашний лимонад, калитки.

*Количество людей на улице до 100 человек, соблюдаем социальную дистанцию, маски в свободном доступе.

Подписывайтесь на страницу проекта в инстаграме
instagram.com/vsplesk_splash

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