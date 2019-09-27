Станции переливания в Петрозаводске срочно требуется кровь

Доноров приглашают подойти на станцию переливания крови.

В паблике "Станция переливания крови города Петрозаводска" появилась информация о поиске доноров крови.

"Приглашаем доноров первой группы крови с отрицательным резусом, второй группы крови положительного и отрицательного резуса!", – написали в соцсети.

Прием доноров с 8.00 до 12.00 на ул. Пирогова, 4А.