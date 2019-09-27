Станции переливания в Петрозаводске срочно требуется кровь

Новости по теме
Загрузка...
Доноров приглашают подойти на станцию переливания крови.
В паблике "Станция переливания крови города Петрозаводска" появилась информация о поиске доноров крови.
"Приглашаем доноров первой группы крови с отрицательным резусом, второй группы крови положительного и отрицательного резуса!", – написали в соцсети.
Прием доноров с 8.00 до 12.00 на ул. Пирогова, 4А.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
20.09.2019, 18:18
26.09.2019, 10:28
21.09.2019, 13:40
26.09.2019, 12:18
20.09.2019, 07:25
Аналитика
Сегодня 09:13
Обществоведение
ГУП РК "Карелфарм" - это старейшее предприятие Республики Карелия, история которого начинается в 1919 году.
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
25.09.2019 15:53
25.09.2019 11:49
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Новое
Сегодня 12:04
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии