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Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

Новости. Общество
10:37, 29 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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Петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.

На 29 апреля остро необходима донорская кровь О(I) Rh (+), Rh (-), А (II) Rh (+), Rh (-), В(III) Rh (-), Rh (+), АВ (IV) Rh (-).В недостаточном количестве на станции также кровь АВ (IV) Rh (+).

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу Петрозаводск, улица Пирогова, 4А.

Режим работы станции переливания в майские праздники:

- 29, 30 апреля - прием доноров с 8-13 часов;

- 1-5 мая - не рабочие дни;

- 6-8 мая - прием доноров с 8-13 часов;

- 9-11 мая - не рабочие дни.

С 12 мая прием доноров в обычном режиме.

Напомним, петрозаводская станция переливания крови с 21 апреля не принимает доноров из районов республики из-за угрозы распространения коронавируса.

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