Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

На республиканской станции переливания ждут доноров всех групп крови.

На 8 июня остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), А (II) Rh (+), B(III) Rh (-), АB(IV) Rh (-), АB(IV) Rh (+). Недостаточно крови O (I) Rh (+), А(II) Rh (-), B(III) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимаю. Забор плазмы также приостановлен.

Прием доноров осуществляется с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Записаться на донацию можно по телефону регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Напомним, станция переливания крови Петрозаводска изменила режим работы. В период с 12 по 14 июня включительно и 24 июня в учреждении приема не будет.