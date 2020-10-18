Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров первой и третьей групп.

На 19 октября служба крови Карелии остро нуждается в донорах крови О(I) Rh (-), B (III) (+/-), сообщается в паблике станции.

Прием доноров А(II) Rh(+) осуществляется по предварительной записи по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Доноров ждут в рабочие с 8 до 13 часов по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.

Напомним, Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске проведет 24 октября акцию "Суббота доноров".