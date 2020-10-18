890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Никто даже не догадается, сколько этой женщине лет" 4
18.10.2020 16:01
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
18.10.2020 17:00
"Говорить о том, что это будут честные выборы, не приходится" 8
18.10.2020 14:42
Ученые назвали новый симптом коронавируса 1
18.10.2020 19:40
Депутат призвал жителей Петрозаводска отказаться от походов в супермаркеты и личных встреч в компаниях 17
18.10.2020 12:08

Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

Новости. Общество
10:04, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров первой и третьей групп.

На 19 октября служба крови Карелии остро нуждается в донорах крови О(I) Rh (-), B (III) (+/-), сообщается в паблике станции.

Прием доноров А(II) Rh(+) осуществляется по предварительной записи по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Доноров ждут в рабочие с 8 до 13 часов по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.

Напомним, Республиканская станция переливания крови в Петрозаводске проведет 24 октября акцию "Суббота доноров".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-10-19 10:24:11
Бесценная кровь человека должна иметь высокую цену.
David
2020-10-19 11:11:03
кир, А как же врачи-взяточники-убийцы? Коих всеми считаешь?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
12.10.2020, 14:37
В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны"
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2020 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»