Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах

Донорская служба призывает жителей республики проявить активность и посетить станцию переливания крови.

В июле резко снизилось количество доноров. Станция переливания крови постоянно испытывает потребность в компонентах крови.

"Призываем вас, наши доноры, кто не уехал отдыхать за пределы Республики Карелия, проявить активность и посетить станцию переливания крови. Потребности в компонентах крови периодически меняются, поэтому следите за донорским светофором", - пишут на официальной странице учреждения.

На сегодняшний день существует острая необходимость в первой положительной группе и четвертой отрицательной.

28 июля на станции переливания крови состоится дополнительный рабочий день - рабочая суббота для доноров.

Время приема с 8 до 12 часов по предварительной записи в регистратуре по тел.: 76-42-65.