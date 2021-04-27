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Станция переливания крови в Петрозаводске на майские праздники изменит режим работы

Новости. Общество
17:40, 28 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Городская станция переливания крови предупреждает доноров об изменении режима работы на майских праздниках.

Прием доноров на станции будет осуществляться только в некоторые дни.

На 30 апреля запланирован прием доноров с 8 до 13 часов.

Следующий рабочий день — 4 мая, с 8 до 12 часов.

После этого станция будет работать 6 мая, также с 8 до 12 часов дня.

С 11 мая возобновляется прием доноров в обычном режиме с 8 до 14 часов.

Напомним, ранее мы сообщали о повышенной потребности во всех группах с отрицательным резусом на Республиканской станции переливания крови.

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