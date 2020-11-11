Станция скорой помощи Петрозаводска ночью установила новый рекорд

В ночную смену с 11 на 12 ноября на станции в столице Карелии впервые дежурили 26 бригад.

Об этом сообщила фельдшер Станции скорой помощи Перозаводска Ольга Чайка на своей странице в соцсети.

"На Станции скорой помощи Петрозаводска очередной небывалый случай! Побит рекорд по количеству бригад, которые обслуживают жителей города и Прионежского района. 26 бригад было сформировано в ночную смену с 11 на 12 ноября. 4 из них работало с 20.00 до 01.00, в то время, когда наблюдается самый пик вызовов за сутки. Традиционное количество бригад было не более 19. Дополнительные бригады составлены из фельдшеров и водителей других районов Карелии. Скрупулезная работа по подбору кадров была проведена очень оперативно работниками Карельского Минздрава в кротчайшие сроки. Конечно, такое количество бригад наилучшим образом сказалось на качестве оказания скорой и неотложной медицинской помощи горожанам, а также была заметна снижена нагрузка на работников Станции скорой помощи. Увеличенное количество бригад планируется ежесуточно", - пишет Ольга Чайка.

Ранее сообщалось, что на Станции скорой помощи произошел беспрецедентный случай. Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.