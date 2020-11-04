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Беспрецедентный случай: Врачам скорой помощи Петрозаводска пришла подмога

Новости. Общество
07:15, 05 Ноября 2020
фото: Ольга Чайка/https://vk.com/olga.chayka
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Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

На своей странице в соцсети фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка написала о беспрецедентном случае в истории скорой помощи.

"Петрозаводск "накрыло"! В общем ситуация такая же, как и во многих городах России: COVID-19 царствует, пациенты ждут скорую помощь часами, а где-то и сутками, "скоропомощники" на последнем издыхании, огромное количество жалоб от населения на всех, кто по мнению населения виновен в происходящем. Но благодаря согласованным оперативным действиям министерства здравоохранения РК и главного врача ГБУЗ РК БСМП Н.Н. Алонцевой сегодня в ночную смену Петрозаводской станции скорой помощи была тоже выслана помощь. Вызовы помогали обслуживать работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи г. Кондопога. Такого прецедента в истории скорой помощи Петрозаводска ещё не было.

В очередной раз глава Карельского Минздрава Михаил Егорович Охлопков принимает всевозможные меры для урегулирования сложившейся ситуации, связанной с пандемией COVID-19. Коллектив Станции скорой помощи Петрозаводска выражает благодарность всем нашим помощникам.
Спасибо вам, друзья, за то, что вы нам протянули руку помощи".

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