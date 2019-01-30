Старейший застройщик жилья в Карелии объяснил причины угрозы банкротства

Руководство предприятия АО "Крупнопанельное домостроение" объясняет кризис низкой покупательной способностью населения.

Арбитражный суд Карелии в январе принял к производству иск Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО "Крупнопанельное домостроение".

К концу текущего месяца компания задолжала в бюджет и внебюджетные фонды сумму в размере 9,5 млн рублей. За "Крупнопанельным домостроением" числится задолженность по выплате НДС – 5,5 млн рублей, долги по взносам во внебюджетные фонды – 2,2 млн рублей; долг по НДФЛ – 1 млн 780 тыс. рублей и задолженность в размере 112 тысяч рублей по налогу на имущество.

Перспективы компании "КПД", оказавшейся в сложной финансовой ситуации, на данный момент не до конца ясны. Застройщик готовится к судебным процедурам. Руководство организации с осторожностью говорит о планах продолжения деятельности на карельском строительном рынке.

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