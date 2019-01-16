Старейшую строительную компанию Карелии хотят признать банкротом

Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО "Крупнопанельное домостроение" - одной из самых известных строительных компаний, возводившей жилье и значимые объекты городской инфраструктуры.

Как следует из материалов дела, размер финансовых претензий ФНС к должнику составляет 7,6 млн. рублей.

Налоговая служба просила суд принять обеспечительные меры в виде запрета совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению в отношении объектов недвижимого имущества АО "КПД".

По данным регистрирующих органов за АО "КПД" зарегистрировано три нежилых сооружения в Петрозаводске.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".