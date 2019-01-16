Старейшую строительную компанию Карелии хотят признать банкротом

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Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании банкротом АО "Крупнопанельное домостроение" - одной из самых известных строительных компаний, возводившей жилье и значимые объекты городской инфраструктуры.
Как следует из материалов дела, размер финансовых претензий ФНС к должнику составляет 7,6 млн. рублей.
Налоговая служба просила суд принять обеспечительные меры в виде запрета совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению в отношении объектов недвижимого имущества АО "КПД".
По данным регистрирующих органов за АО "КПД" зарегистрировано три нежилых сооружения в Петрозаводске.
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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