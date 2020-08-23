Старое здание аэровокзала Петрозаводска станет международным терминалом

Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" Михаил Степанов рассказал о судьбе старого терминала.

Гендиректор аэропорта напомнил, что планируется открыть авиасообщение с Финляндией. Из-за пандемии пока пришлось отложить рейсы в Хельсинки, но в следующем году жителям Карелии представится возможность быстро попасть к соседям.

"Старое здание аэровокзала будет функционировать. Оно будет являться международным терминалом. Оно будет выполнять свою функцию, когда у нас начнутся регулярные полеты за рубеж. Там есть пограничный пункт пропуска таможни", – сказал Михаил Степанов.

Напомним, на прошло неделе первых пассажиров принял новый аэровокзал аэпопорта "Петрозаводск". Современный аэровокзальный комплекс – один из наиболее крупных объектов, возведенных к юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Он обошелся в 1 млрд рублей. А построили его военные строители всего за год.

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