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Старое здание аэровокзала Петрозаводска станет международным терминалом

Новости. Общество
10:32, 24 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Гендиректор аэропорта "Петрозаводск" Михаил Степанов рассказал о судьбе старого терминала.

Гендиректор аэропорта напомнил, что планируется открыть авиасообщение с Финляндией. Из-за пандемии пока пришлось отложить рейсы в Хельсинки, но в следующем году жителям Карелии представится возможность быстро попасть к соседям.

"Старое здание аэровокзала будет функционировать. Оно будет являться международным терминалом. Оно будет выполнять свою функцию, когда у нас начнутся регулярные полеты за рубеж. Там есть пограничный пункт пропуска таможни", – сказал Михаил Степанов.

Напомним, на прошло неделе первых пассажиров принял новый аэровокзал аэпопорта "Петрозаводск". Современный аэровокзальный комплекс – один из наиболее крупных объектов, возведенных к юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Он обошелся в 1 млрд рублей. А построили его военные строители всего за год.

Подробнее читайте здесь.

 

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Комментарии

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Саныч
2020-08-24 11:07:39
Классно. Рядом с туалетом поставили домину, но международный аэропорт всё-таки туалет. Вы прекрасны.
User
2020-08-24 11:29:35
"Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной..."(с)
Joker
2020-08-24 11:04:01
При таком курсе евро и доллара о заграничных поездках и полётах нашим гражданам придётся забыть надолго, даже если после пандемии откроют границы...К зиме наверное курс евро пробьет отметку 100..((
*
2020-08-24 10:46:30
Международный в каком месте ? Границы закрыты и надолго видно .
Гость
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