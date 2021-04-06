Старт продаж в новом клубном доме Онегин на улице Державина!

Все, кто на сегодняшний момент хотя бы немного интересовался рынком недвижимости, понимают, что не так просто найти подходящее жилье.

Именно поэтому строительная компания Баренц Групп запускает новый проект на улице Державина – клубный дом "Онегин".

"Онегин" - это особенный дом с видовыми характеристиками на Онежское озеро!

1.Ваш район – это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продуктово-продовольственные магазины.

2.Ваш двор - это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

3.Ваш дом – это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.

4.Ваш подъезд – это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

5.Ваша квартира – это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой "под ключ".

Самые романтичные квартиры ждут своих новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных

сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

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