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Старт продаж в новом клубном доме Онегин на улице Державина!

Новости. Экономика
10:45, 07 Апреля 2021
фото: © Баренц Групп
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Все, кто на сегодняшний момент хотя бы немного интересовался рынком недвижимости, понимают, что не так просто найти подходящее жилье.

Именно поэтому строительная компания Баренц Групп запускает новый проект на улице Державина – клубный дом "Онегин".

"Онегин" - это особенный дом с видовыми характеристиками на Онежское озеро!

1.Ваш район – это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продуктово-продовольственные магазины.

2.Ваш двор - это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

3.Ваш дом – это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода.

4.Ваш подъезд – это авторски оформленные парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

5.Ваша квартира – это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой "под ключ".

Самые романтичные квартиры ждут своих новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Телефон отдела продаж 331-331, так же мы есть в социальных
сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

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