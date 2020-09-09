Стартовал ежегодный конкурс для студентов "Стипендиат КСМ"

В этом году компания "КСМ" проводит его в 23-й раз.

В конкурсе на получение годовой именной стипендии от строительной компании могут принять участие студенты 2, 3, 4 курсов ПетрГУ по направлению "Промышленное и гражданское строительство" и студенты 3, 4 курсов Петрозаводского техникума городского хозяйства по направлению "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".



Все участники конкурса получат не только интересный и полезный опыт, но и возможность пройти практику в крупнейшей строительной компании республики, а, возможно, и получить приглашение на работу.



Все подробности в группе конкурса https://vk.com/kcm_club.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету https://vk.com/app5619682_-77878830#511590.



Анкеты принимаются до 20 сентября.

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