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Стартовал ежегодный конкурс для студентов "Стипендиат КСМ"

Новости. Экономика
12:00, 10 Сентября 2020
фото: © "КСМ"
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В этом году компания "КСМ" проводит его в 23-й раз.

В конкурсе на получение годовой именной стипендии от строительной компании могут принять участие студенты 2, 3, 4 курсов ПетрГУ по направлению "Промышленное и гражданское строительство" и студенты 3, 4 курсов Петрозаводского техникума городского хозяйства по направлению "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

Все участники конкурса получат не только интересный и полезный опыт, но и возможность пройти практику в крупнейшей строительной компании республики, а, возможно, и получить приглашение на работу.

Все подробности в группе конкурса https://vk.com/kcm_club.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету https://vk.com/app5619682_-77878830#511590.

Анкеты принимаются до 20 сентября.

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