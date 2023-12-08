Стартовала неделя ответственного отношения к здоровью

Специалисты межрайонной больницы №1 Костомукши дали несколько рекомендаций.

Неделя ответственного отношения к здоровью проходит с 11 по 17 декабря, сообщили в паблике межрайонной больницы № 1 Костомукши.



Как рассказали в группе, ответственное отношение к здоровью — это не только правильное понимание своего состояния, но и активные шаги в направлении укрепления и поддержания здоровья.



«Ведите здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения и достаточный отдых — это основа благополучия», — предупредили в сообществе.



Следует мониторить свое здоровье: знание показателей, регулярные медицинские осмотры и своевременные анализы помогут выявить проблемы на ранней стадии.



Кроме того, специалисты советуют ответственно использовать продукцию для заботы о своем здоровье: следить за сроками годности лекарств, правильно хранить их и употреблять, а также строго соблюдать инструкции врача.



«Такая забота о себе не только улучшит качество жизни, но и поможет увеличить ее продолжительность», — написали в источнике.