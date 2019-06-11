Стартуем в лето: Большой тест-драйв от "К-Моторс"

Группа компаний "К-Моторс" в День России приглашает на большой праздничный тест-драйв!

Прокатиться на автомобилях марок ŠKODA, Hyundai, Nissan и получить консультации сотрудников дилерских центров 12 июня жители и гости города смогут с 13:00 до 16:00 на одной из прилегающих площадок ТРК "Лотос Plaza".

Кроме тест-драйва посетителей праздника ждут развлечения для всей семьи: мастер-классы, аквагрим для детей, фотозона, розыгрыш 30 билетов в Экопарк "Зоолесье", угощения от ресторана "Базилик", интерактивы, море позитива и музыки.

Менеджеры отдела продаж официальных дилеров ŠKODA, Hyundai, Nissan расскажут всем заинтересованным в покупке автомобиля о выгодных акциях брендов, проконсультируют по кредитным предложениям, расскажут, как обменять свой старый автомобиль на новый, а также предоставят возможность испытать автомобили в городской среде.

Ждем всех желающих! "Стартуем в лето!" 12 июня в 13:00, площадка у ресторана "Базилик", на парковке ТРК "Лотос Plaza".

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