Стартует очередной этап многолетней акции "Петрозаводску–100 тысяч деревьев"

Прием заявок на участие в экологическом мероприятии и согласование мест высадки деревьев начнется 15 марта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 15 марта по 1 мая специалисты городской Администрации будут вести прием заявок от граждан и организаций, желающих присоединиться к программе "Петрозаводску–100 тысяч деревьев". Высадка саженцев предусмотрена в период со 2 мая по 31 октября, подведение итогов мероприятий по озеленению территории карельской столицы намечено на ноябрь.

Напомним, в прошлом году в экологических акциях приняли участие несколько тысяч петрозаводчан, многие организации, учреждения и ведомства. Улицы, парки и скверы города украсили около 2 тысяч новых деревьев – кленов, берез, сиреней, рябин, ясеней, елей и сосен.

Дополнительную информацию о программе можно получить по телефонам управления благоустройства и экологии: 71-35-66, 71-35-72.