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Новости. Общество
11:34, 23 Апреля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Старую школу на Кукковке введут в систему общего образования

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Здание школы №26 на Кукковке, где сейчас работает вечерняя школа, примет учеников с 1 по 9 класс, сообщили в администрации Петрозаводска.

В сентябре 2019 года образовательное учреждение на Кукковке примет учеников с 1 по 9 класс.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила здание школы на улице Балтийской, 4. Директор Марина Осиева показала помещения, которые уже в сентябре примут новых учеников.

Так, здание на Кукковке решено вернуть в систему общего образования с очной формой обучения. Сейчас там располагается вечерняя школа, в которой учатся порядка 250 человек. При этом здание позволяет принять до тысячи школьников.

"Востребованы школы во всех районах города Петрозаводска. Мы постарались распорядиться имеющимися ресурсами наиболее оптимально, повышая эффективность использования имеющихся площадей. Кабинеты здесь в хорошем состоянии, они соответствуют всем санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности, оснащены техническими средствами обучения", - сказала Ирина Мирошник.

Летом в здании пройдет ремонт. Особое внимание будет уделено инженерным сетям (горячему и холодному водоснабжению, электрическим сетям, системе вентиляции), ремонту и оборудованию столовой, кабинетов технологии и домоводства, кабинетам начальных классов, восстановлению санузлов. В настоящее время идет подготовка технического задания и документации.

В то же время ведется работа по разработке основных локальных нормативных и организационных документов школы, осуществляется прием заявлений в 1-9 классы.

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