Стас Костюшкин развлекся с транссексуалами

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Стас Костюшкин устроил себе каникулы в Таиланде. Он опубликовал совместное фото с местными транссексуалами.
Стас позировал с яркими блондинками, которые раньше были мужчинами,в одном из баров Пхукета, пишет Cosmopolitan.
"То ли девочки, а то ли хрен знает", – пошутил артист в подписи.
Костюшкин также добавил хештеги "отдых с пацанами" и "ненастоящие девочки".
Поклонники и коллеги посоветовали Стасу быть бдительным в стране секс-туризма.
"Беги,а то сейчас ты Стасик, а после станешь Станиславой", "Отличительный признак трансвестита – наличие кадыка и большой размер ноги", "Красотки", "Беги, Стасян, беги!", "Женщина, я не танцую", – шутят в комментариях.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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