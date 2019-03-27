Стас Костюшкин развлекся с транссексуалами

Стас Костюшкин устроил себе каникулы в Таиланде. Он опубликовал совместное фото с местными транссексуалами.

Стас позировал с яркими блондинками, которые раньше были мужчинами,в одном из баров Пхукета, пишет Cosmopolitan.

"То ли девочки, а то ли хрен знает", – пошутил артист в подписи.

Костюшкин также добавил хештеги "отдых с пацанами" и "ненастоящие девочки".



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Поклонники и коллеги посоветовали Стасу быть бдительным в стране секс-туризма.

"Беги,а то сейчас ты Стасик, а после станешь Станиславой", "Отличительный признак трансвестита – наличие кадыка и большой размер ноги", "Красотки", "Беги, Стасян, беги!", "Женщина, я не танцую", – шутят в комментариях.