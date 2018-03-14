Стас Костюшкин выступит в Петрозаводске на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

В День воссоединения России и с Крымом в столице Карелии пройдет митинг-концерт, участников которого ждут выступление приглашенной звезды, бесплатные угощения и мощный салют, сообщили в правительстве Карелии.

Митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией, пройдет на площади Кирова 18 марта, начало в 20.30.

Петрозаводчан и гостей города ожидает музыкальная программа с участием исполнителей из Карелии и выступление приглашенной звезды – популярного певца Стаса Костюшкина.

Стас Костюшкин – бывший участник звездного дуэта "Чай вдвоем", который сейчас успешно продолжает сольную карьеру на эстраде, а его песни регулярно появляются в хит-парадах страны. В прошлом году артист уже выступал в Карелии на праздновании Дня республики в Олонце и заслужил теплый прием карельской публики.

Всех участников митинга-концерта будут бесплатно угощать горячим морсом, гречневой кашей с мясом и выпечкой. Праздничная программа завершится большим салютом, который станет одним из самых крупных в истории Петрозаводска.

Пиротехники из Сергиева Посада и Омска, неоднократные участники и победители международных конкурсных показов, сразятся в пиротехнической дуэли под названием "Огни России".