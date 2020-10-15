Статистика бьет рекорды: число заболевших пневмонией в Карелии за сутки выросло на 22 человека, один пациент скончался

Общее количество заболевших внебольничной пневмонией на 16 октября превысило 1,5 тыс. человек, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1503 пациента, 82 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии госпитализированы 22 человека с внебольничной пневмонией.

В минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 73-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.