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Новости. Общество
09:53, 01 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Статистика показала замедление инфляции и рост зарплат в Карелии

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Рост потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, характеризующий уровень инфляции, в Карелии за 9 месяцев 2019 года составил 1,9% что на 0,6 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-сентябрь 2019 года.

На фоне замедления инфляции официальная статистика зафиксировала рост реальной зарплаты жителей Карелии.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-11-01 11:05:59
Это просто в Карелиястате снова разглядывают цифры через призму сосуда с зеленым змием. Питница же сегодня.
zanoza
2019-11-01 10:55:21
Нестабильная у нас статистика , сегодня одни данные, а завтра уже другие,уж слишком быстро меняются расчёты, что вызывает большое сомнение в их достоверности.
petronik
2019-11-01 11:08:03
zanoza, да, не зря поменяли начальника cтатуправления.
Сеня
2019-11-01 11:45:02
petronik, теперь снижения не будет , только рост всего и вся .
Сеня
2019-11-01 10:09:53
Хе Хе Ну вот уже лучше , снова пошли в рост , исправили подсчёт цифр статисты .
Бред !!!!!!
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