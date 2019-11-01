Статистика показала замедление инфляции и рост зарплат в Карелии

Рост потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, характеризующий уровень инфляции, в Карелии за 9 месяцев 2019 года составил 1,9% что на 0,6 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-сентябрь 2019 года.

На фоне замедления инфляции официальная статистика зафиксировала рост реальной зарплаты жителей Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".