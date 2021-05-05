Статистика смертности от коронавируса в Карелии пошла на убыль - зафиксирован всего один летальный исход

В Карелии за сутки подтвержден лишь один случай смерти пациента от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.
В Больнице скорой медицинской помощи скончался житель посёлка Кестеньга 1957 года рождения. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболели 39 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.
Выздоровели еще 49 человек.
Летальных исходов от внебольничной пневмонии, которые также регистрирует штаб по бороьбе с коронавирусом, за минувшие сутки не зарегистрировано.
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