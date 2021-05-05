Статистика смертности от коронавируса в Карелии пошла на убыль - зафиксирован всего один летальный исход

В Карелии за сутки подтвержден лишь один случай смерти пациента от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

В Больнице скорой медицинской помощи скончался житель посёлка Кестеньга 1957 года рождения. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 41 человека. Из этого числа заболели 39 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.



Выздоровели еще 49 человек.



Летальных исходов от внебольничной пневмонии, которые также регистрирует штаб по бороьбе с коронавирусом, за минувшие сутки не зарегистрировано.