Ставка по ипотеке снизится через 5 лет, заявил Путин

К 2024 году ставка по ипотеке в России должна быть ниже 8%.

Президент России Владимир Путин в ходе съезда РСПП заявил, что к 2024 году страна должна выйти на ставку по ипотеке ниже 8%.

Глава государства отметил, что сейчас ставка по ипотеке подросла с 9,5-9,56% до 10,5-11% в среднем, сообщают "Вести Карелии".

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