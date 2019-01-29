Ставки по потребительским займам ограничили

Вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности.Кредитным организациям теперь запрещено устанавливать проценты выше определенной планки.

Согласно этим изменениям, теперь процентная ставка по потребительскому кредиту не может превышать 1,5% в день, а с июля 2019 года – более 1%.

Закон также предполагает, что общий размер процентов и штрафов не может превышать первоначальную сумму кредита более чем в 2,5 раза, а с июля до конца года – в два раза.

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