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Новости. Экономика
14:49, 11 Июня 2019
фото: pixabay.com / www_slon_pics

"Стечение обстоятельств" стало причиной срыва федеральной программы по туризму, считают власти Карелии

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Счетная палата России включила Карелию в число регионов, где оказалась не полностью выполнена федеральная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма (2011-2018 годы)", республика вернула деньги.

Начальник управления по туризму республики Екатерина Биктимирова рассказала, что проблемы возникли на трех объектах из пяти. При этом инвесторы выполнили свою, часть работ, а трудности возникли со строительством объектов обеспечивающей инфраструктуры, ответственность за которую в рамках программы несут власти региона.

По словам начальника управления по туризму Карелии, ни одна из подрядных организаций не ушла с объектов, и их строительство продолжится в 2019 году. Средства, которые республика получила из федерального бюджета, были возвращены в конце 2018 года, как того требовали условия федерального законодательства, но сейчас правительство региона занимается их возвратом.

"У нас не получится, что газопровод оборван и стоит, марина и дорога на "Белые мосты" не достроены. Мы сообщили о своих проблемах Ростуризму, а также в Министерство экономического развития РФ. <…> Инвесторы в курсе всей ситуации, они заинтересованы в том, чтобы эти объекты были введены в эксплуатацию. Мы от своих обязательств не отказываемся. Подрядчики стоят на объектах, никто не ушел. Это стечение обстоятельств. Нельзя сказать, что это норма, но это риски данной программы", - отметила Биктимирова.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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