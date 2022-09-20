Стенды с правилами поведения на новых детских и спортплощадках появятся в Петрозаводске

Новые информационные стенды, в частности, установят в ЖК «Скандинавия», в парках «Лесной ключ» и «Петровский родник», пишет мэрия Петрозаводска.

Подрядчик оборудует информационные стенды с правилами поведения на новых детских и спортивных площадках Петрозаводска. Также рабочие заменят испорченные щиты. Власти столицы Карелии планируют установить около двадцати таких объектов.



Сейчас их размещают в районе ЖК «Скандинавия», в парках «Лесной ключ», «Зеленый берег», «Петровский родник», в скверах Дмитриевском, Бородинском, Нобельском, Машезерском, «Аквамарин», Карельских рун, на улицах Мелентьевой (у дома № 43), Чкалова (у дома № 48) и Максима Горького (у дома № 16).



На стендах указывают возраст детей, на который рассчитано оборудование, и телефоны экстренных служб. Там же можно найти правила эксплуатации и поведения на общественной площадке.



Кроме того, в парках и скверах города ставят скамейки и урны. Почти три десятка скамеек разместят в парках «Патриот» и Якорном, на площадках лестничного спуска улицы Фрунзе, в скверах «Аквамарин», Трудящихся, Бородинском, Кленовом, Ленинградском, Михаила Заводовского на проспекте Ленина и Анны Лисицыной на Октябрьском проспекте.



Около четырех десятков бетонных урн установят в парках «Зеленый берег», «Патриот», Якорном, в Новодревлянском, Бородинском, Нобельском и Спортивном скверах, а также на улице Фрунзе.