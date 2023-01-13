«Стены содрогаются, дети пугаются»: жители СКЗ в Петрозаводске страдают от взрывов боеприпасов

Петрозаводчане недоумевают, почему боеприпасы уничтожают рядом с жилыми районами города.

Жители отдаленного района Петрозаводска — Сулажгорского Кирпичного завода — второй день наблюдают, как от взрывов содрогаются стены и окна домов. Об этом они пишут в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Вчера от знакомых узнала, что на бывшем полигоне в районе Соломенного уничтожают какие-то изъятые боеприпасы. Поэтому задаю вопрос, почему это нужно делать с проживающими рядом в районах людьми? (пугаются дети, животные, стекла и люстры в домах трясутся)», — возмущается горожанка в соцсети.

Ранее, 16 января, ЕДДС Петрозаводска сообщала о работах на полигоне в районе Соломенного.

«В течение недели будет производиться уничтожение ранее изъятых боеприпасов», — говорилось в сообщении Единой диспетчерской службы.