Стихия обрушила более сотни деревьев в Петрозаводске (ФОТО)

Более сотни повреждённых стихией деревьев были обнаружены с начала года на улицах Петрозаводска.

Об этом сообщили в администрации города.



Сломанные во время дождей порывами шквалистого ветра деревья убрали с общественных территорий в разных районах города. Работы провели в парке Ямка, на Московской, Заводской и других улицах.



До конца осени подрядчик также удалит на общественных территориях еще 85 аварийных растений, отфрезерует пни и уберет порубочные остатки.