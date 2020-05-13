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Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске

Новости. Происшествия
17:08, 13 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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В Университетском городке жители бьют тревогу из-за вырубки, которая началась на улице Рождественского.

Сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратились жители домов по улице Рождественского в Петрозаводске, которые сообщили, что в минувший вторник, 12 мая, к ним на улицу пригнали технику и оставили у лесополосы, а сегодня днем пришли рабочие и начали вырубать лес.

Жители Университетского городка вызвали полицию, а также позвонили в администрацию Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации.

Прибывшие на место вызова сотрудники полиции выяснили, что у рабочих нет разрешение на проведение работ.

"Сообщение о вырубках в Университетском городке к нам поступало, - сообщили в МВД Карелии. – Сотрудники выезжали на место вызова, по факту произошедшего проводится проверка".

Также в ведомстве отметили, что данная территория находится в аренде, и там планируется строить спортивный объект, но разрешения на проведение вырубок у администрации компания не получала, поэтому будет проверка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саша
2020-05-13 19:13:37
МЕРЗКИЕ, безпринципные ЧЕЛОВЕЧИШКИ сидят в мэрии и чуть повыше ! ????
Leopol'd
2020-05-13 18:57:04
Похоже это новый с киром раскулачивать университетских собрались.)))
zanoza
2020-05-13 17:52:17
Видимо теперь там будут строить подпольную мототрассу , в Каменном Бору не получилось. Есть ли в городе власть или как?
Саша
2020-05-13 19:14:16
Так где её сыщешь то у нас... Честную...
zanoza,
новый
2020-05-13 17:24:07
Щас местечковые куркули найдут там краснокнижных тараканов.
кир
2020-05-13 17:23:35
Только бы смуту сеять. У них есть американский сайт подписи собирать. :)
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