Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске

В Университетском городке жители бьют тревогу из-за вырубки, которая началась на улице Рождественского.

Сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратились жители домов по улице Рождественского в Петрозаводске, которые сообщили, что в минувший вторник, 12 мая, к ним на улицу пригнали технику и оставили у лесополосы, а сегодня днем пришли рабочие и начали вырубать лес.

Жители Университетского городка вызвали полицию, а также позвонили в администрацию Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации.

Прибывшие на место вызова сотрудники полиции выяснили, что у рабочих нет разрешение на проведение работ.

"Сообщение о вырубках в Университетском городке к нам поступало, - сообщили в МВД Карелии. – Сотрудники выезжали на место вызова, по факту произошедшего проводится проверка".

Также в ведомстве отметили, что данная территория находится в аренде, и там планируется строить спортивный объект, но разрешения на проведение вырубок у администрации компания не получала, поэтому будет проверка.