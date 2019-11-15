Стихийную свалку на окраине Петрозаводска уберут в течение года

С территории несанкционированной свалки в районе Сулажгорского кирпичного завода начали вывозить мусор.

По сообщению администрации города, в районе СКЗ началась ликвидация несанкционированной свалки отходов. Первый этап работ у Кутижемской улицы ООО "Чистый регион" планирует завершить в этом году. Подрядчик вывезет с территории более 1,5 тысяч кубометров мусора. Полностью же ликвидируют свалку только в весенне-летний период 2020 года.

Всего за этот год подрядные организации ПМУП "Автоспецтранс" и ООО "Карелстройуправление" убрали более 70 несанкционированных свалок. Их объем составил около пяти тысяч кубических метров.

Ликвидацией свалок сегодня вынуждено заниматься и Управление автомобильных дорог республики. Так, недавно руководитель Управтодора Виктора Россыпнова рассказал об уборке незаконного объекта на 16 км дороги Деревянка – Пяжиева Сельга. Ликвидация свалки на региональной дороге обошлась управлению в 700 тысяч рублей.



Фото: Сайт Администрации Петрозаводска