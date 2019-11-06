Ликвидация свалки на региональной дороге обошлась Управдору Карелии в 700 тысяч рублей

Управление автомобильных дорог республики убрало незаконную свалку на 16 км дороги Деревянка – Пяжиева Сельга.

По сообщению начальника Управтодора Виктора Россыпнова, в настоящее время полоса отвода дороги полностью очищена, твердые бытовые отходы в объеме более 600 м3 вывезены на полигон.

"Затраты на ликвидацию свалки существенны – более 700 тысяч рублей только в зоне ответственности Управления автомобильных дорог. Не меньшие средства потребуются и для очистки лесного участка. Для того, чтобы эти расходы не были произведены напрасно и в скором времени вновь не пришлось проводить уборку этой же территории, Управление организует мероприятия по фотовидеоконтролю действий по захламлению придорожной полосы. Материалы в отношении нарушителей будут направляться в компетентные органы для привлечения к административной ответственности", - пишет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Виктор Россыпнов.

Начальник Управдора не скрывает, что уборка ТБО с дороги – это полумера. Часть свалки, расположенная на землях лесного фонда, вновь начнет разрастаться. Чтобы избежать этого Управдор договорился с арендатором прилегающего к дороге лесного участка о проведении работ по его очистке.

"Ожидаем, что эти работы начнутся в ближайшее время", - написал Виктор Россыпнов.

Напомним, несанкционированная свалка в районе поселка Пяжиева Сельга одной из первых была нанесена жителями Карелии на интерактивную карту проекта ОНФ "Генеральная уборка". В августе 2017 года во время совместного выезда с руководством Карелии на свалку активисты Народного фронта обратили внимание тогда еще врио главы региона Артура Парфенчикова на проблемы с ликвидацией стихийных свалок на землях лесфонда. Парфенчиков поручил Минприроды разработать план по его ликвидации. Но спустя два года гора мусора в лесу так и лежит.