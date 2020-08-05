Стихийные пляжи Карелии кишат кишечными палочками

Озера и реку проверили в Медвежьегорском и Пудожском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сотрудники управления проверили воду в Онежском озере и в озере Кожпром, а также почву в месте отдыха около озера Плотничье в Медвежьегорском районе.

В почве обнаружили кишечную палочку и энтерококки.

А водоемах было превышено содержание бактерий. В озере Кожпром в Пиндушах зафиксирован переизбыток железа.

Также эксперты проверили качество воды и почвы в Пудожском районе: в зоне отдыха на реке Водла в деревне Уржаково и в деревне Харлово.

Количество кишечных палочек превышало норму в 100 раз.

Вода также не соответствовала требованиям.

Напомним, количество бактерий в одном из водоемов Карелии превысило норму почти в 40 раз.