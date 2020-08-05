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Стихийные пляжи Карелии кишат кишечными палочками

Новости. Общество
12:34, 06 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Озера и реку проверили в Медвежьегорском и Пудожском районах, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Сотрудники управления проверили воду в Онежском озере и в озере Кожпром, а также почву в месте отдыха около озера  Плотничье в Медвежьегорском районе.

В почве обнаружили кишечную палочку и энтерококки.

А водоемах было превышено содержание бактерий. В озере Кожпром в Пиндушах зафиксирован переизбыток железа. 

Также эксперты проверили качество воды и почвы в Пудожском районе:  в зоне отдыха на реке Водла в деревне Уржаково и в деревне Харлово.

Количество кишечных палочек превышало норму в 100 раз.

Вода также не соответствовала требованиям.

Напомним, количество бактерий в одном из водоемов Карелии превысило норму почти в 40 раз.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2020-08-06 13:40:14
Долго будет Карелия сниться.. и далее по тексту. Годами в озера и реки Карелии сливаются неочищенные стоки, во многих населённых пунктах республики канализационных сооружений вообще нет, а где-то работают кое-как. Вот вам и результат, только заезжим туристам этот результат не показывайте..((
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