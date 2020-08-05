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Количество бактерий в одном из водоемов Карелии превысило норму почти в 40 раз

Новости. Общество
10:42, 06 Августа 2020
фото: © wikimapia.org/vladnes
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Воду и почву проверили в Сортавальском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы гребли и детской площадки у молодежного центра "Сердоболь".

Проверка показала, что почва с детской площадки соответствует требованиям. А вода у школы академической гребли – не соответствует: количество колиформных бактерий превышено почти в 8 раз, а термотолерантных колиформных бактерий – почти в 40 раз.

Ранее в водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы.

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