Количество бактерий в одном из водоемов Карелии превысило норму почти в 40 раз

Воду и почву проверили в Сортавальском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у залива Ляппяярви Ладожского озера в районе школы гребли и детской площадки у молодежного центра "Сердоболь".

Проверка показала, что почва с детской площадки соответствует требованиям. А вода у школы академической гребли – не соответствует: количество колиформных бактерий превышено почти в 8 раз, а термотолерантных колиформных бактерий – почти в 40 раз.

Ранее в водоемах Карелии обнаружили опасные микроорганизмы.