Стилизованная под старину платформа появилась в поселке под Петрозаводском

На вотчине Карельского деда мороза в ожидании туристов построили новую платформу.

На станции Чална-Онежская завершились работы по строительству новой платформы, расположенной вдоль второго железнодорожного пути. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Длина новой платформы составила 250 метров, ширина — 3 метра. Сама платформа была выполнена из дерева и стилизована под старину. В ближайшее время там завершится монтаж освещения.

В РЖД уточнили. Что новая платформа, вторая на станции, сделает пересадку с поездов на автобусы для туристов, прибывающих посмотреть вотчину Карельского деда мороза Талвиукко. Более комфортной. Людям теперь не придется для пересадки пересекать железнодорожные пути.

Ранее, в конце 2021 года, железнодорожники увеличили для туристов пассажирскую платформу на станции Чална-Онежская.