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Железнодорожники увеличили для туристов пассажирскую платформу на станции в Карелии

Новости. Общество
15:30, 09 Декабря 2021
фото: © РЖД

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Завершены работы по удлинению пассажирской платформы на железнодорожной станции Чална-Онежская.

После завершения работ длина платформы станции Чална-Онежская увеличена до 198 метров, что позволяет обеспечить более комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров, отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Строительные работы железнодорожники провели в преддверии зимнего сезона. На станции принимают туристические поезда, на которых прибывают желающие посетить вотчину Карельского деда мороза Талвиукко. Туристический объект находится недалеко от железнодорожной станции. Также в рамках подготовки к зимнему туристическому сезону на платформе были установлены новые навигационные указатели.

Ранее сообщалось, РЖД установит двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2021-12-09 15:51:28
Да продлите уже ж.д. из Чалны до самой резиденции и аэропорта.
0ff
2021-12-09 15:40:13
Как ломанутся в лес за грибами, потом ищи их с мчс
Гость
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