Железнодорожники увеличили для туристов пассажирскую платформу на станции в Карелии

Завершены работы по удлинению пассажирской платформы на железнодорожной станции Чална-Онежская.

После завершения работ длина платформы станции Чална-Онежская увеличена до 198 метров, что позволяет обеспечить более комфортную и безопасную посадку/высадку пассажиров, отметили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Строительные работы железнодорожники провели в преддверии зимнего сезона. На станции принимают туристические поезда, на которых прибывают желающие посетить вотчину Карельского деда мороза Талвиукко. Туристический объект находится недалеко от железнодорожной станции. Также в рамках подготовки к зимнему туристическому сезону на платформе были установлены новые навигационные указатели.

Ранее сообщалось, РЖД установит двухкилометровый забор из сетки Рабица у путей в Петрозаводске.