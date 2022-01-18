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Стипендии талантливым студентам в Карелии увеличат более чем в 2 раза в 2022 году

Новости. Общество
14:51, 19 Января 2022
фото: Виталий Белоусов/ТАСС, архив

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Комитет по образованию парламента Карелии поддержал проект закона об увеличении в 2022 году именных стипендий студентам вузов, учащимся профтехучилищ и аспирантам, добившимся особых успехов в учебе и других видах деятельности.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, на сколько вырастет размер стипендий.

Учащимся учреждений среднего профессионального образования, которые осваивают рабочие профессии, ежемесячные стипендии увеличат с 800 до 2 тыс. рублей. Тем, кто учится по специальностям среднего звена — с 900 до 2,5 тыс. рублей.

Студентам вузов будут платить 2,8 тыс. рублей вместо 1 тыс., выплаты аспирантам поднимут с 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Такие стипендии в 2022 году получат 75 человек, добившиеся «особых успехов в учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, спортивных достижениях, социально значимой и общественной деятельности», пояснил Голубев.

На заседании парламентского комитета поднимался вопрос о еще более значительном увеличении размера стипендий. Представитель правительства в парламенте Юрий Шабанов пояснил, что указанные суммы установлены исходя из возможностей бюджета.

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